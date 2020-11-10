Витрина "русского мира": дончан шокировало "кладбище поездов" в Иловайске

В местных пабликах оккупированного Донецка жестко отреагировали на жуткие фотографии «кладбища поездов» в иловайском депо.

В августе 2014 года за Иловайск, который был крупным железнодорожным узлом Украины, шли тяжелый кровопролитные бои. Если до войны на железной дороге трудились 40 процентов трудоспособных жителей города, сегодня из Иловайска ходят только четыре электрички — все в Ясиноватую. Плюс регулярно прибывают составы с военной техникой из России, а туда идут с металлоломом и углем.

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Вот как комментируют люди снимки.

«ДНР» — станция конечная".

«Витрина „русского мира“. Скоро весь Донецк будет таким».

«Донецкая железная дорога перестала существовать. Начиная от подвижного состава, путей, контактных линий, тяговых подстанций (они же из меди были) и заканчивая базами».

«Они тупо стоят, потому что не с чем работать и нечего возить».

«Дореферендились».

«Как в Абхазии».

«Стратегический запас металла».

«Построили Новороссию».

«Там, где ступил российский сапог, процветания не бывает».

«Зато бИндеровцев нет».

«Прекрасная иллюстрация свободного Донбасса».

«Это именно эти поезда Пушилин собирался в Москву запускать?»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики отказались возобновлять работу своих КПВВ с 10 ноября.

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