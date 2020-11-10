Сегодня в Раду прошли бы только четыре партии, — Центр Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то относительно большую поддержку избирателей получила бы партия «Слуга народа». А в парламент попали бы только четыре политсилы, преодолев 5% барьер. Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

За «Слугу народа» готовы отдать свой голос 18,8% всех опрошенных. За партию «Европейская солидарность» — 13%. «Оппозиционная платформа — За жизнь» — набрала 12,1%, ВО «Батьківщина» — 5,8%.

На пятом месте «Сила и честь» — 3,3%, на шестом — ВО «Свобода» — 2,5% опрошенных. «Голос» набрал 1,7%, «Партия Шария» — 1,8%, «За майбутнє» — 1,7%.

Завершает первую десятку «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,4% опрошенных. Такой же результат у партии «Громадянська позиція» (А.Гриценко).

По 1,3% набрали «Наш край» и «Радикальная партия Олега Ляшко».

Меньше 1% опрошенных готовы отдать свои голоса за «Пропозицію» (Б. Филатова), «Оппозиционный блок» (Вилкула), и «Перемогу Пальчевського».

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по уровню доверия граждан политикам и общественным деятелям лидирует президент Владимир Зеленский. Ему доверяют 33% и не доверяют — 62%.

Далее идет спикер парламента Дмитрий Разумков — ему доверяют 30% и 57% не доверяют.

Юрию Бойко (ОПЗЖ) доверяют 22% опрошенных, не доверяют — 69%; Петру Порошенко («Европейская солидарность») — 22% и 73%. Завершает пятерку Святослав Вакарчук (экс-лидер «Голоса») — 18% и 70% соответственно.

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