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Политика

В Украине закрыли дело против Байдена, — СМИ

18:03 10 ноября 2020
Байден

В Нацполиции Украины закрыли уголовное производство в отношении выигравшего президентские выборы в США Джозефа Байдена. Дело было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на источник в Офисе генпрокурора.

По словам источника, дело было зарегистрировано в ГБР на основании решения суда по статье «Вмешательство в деятельность государственного деятеля».

Решение о возбуждении дела принял Печерский суда Киева из-за «неправомерного вмешательства» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Позже ГБР перенаправило дело на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло его 23 сентября текущего года.

Напомним, Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. По словам бывшего топ-чиновника причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.

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