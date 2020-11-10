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Украина

Стало известно, почему боевики блокируют возобновление работы КПВВ на линии соприкосновения

18:40 10 ноября 2020
КПВВ

Причины, по которым представители «ЛНР» не подтвердили открытие с 10 ноября КПВВ «Счастье» и «Золотое», могут носить коррупционный характер. Об этом сообщает «Восточный вариант».

Под руководством «минтрансов» квазиреспублик сформирована схема перевозок людей из ОРДЛО в Украину через территорию РФ. Она действует на благодатной почве «борьбы с коронавирусом» и приносит организаторам до 40 млн рублей в месяц.

Чиновники контролируют группу частных перевозчиков, для которых действуют «временные разрешения» на пассажирские перевозки. А «министерство доходов и сборов» обеспечило для этих перевозчиков выделенную полосу на пунктах пропуска в РФ. Закрытые КПВВ повышают спрос на услуги перевозчиков и способствуют высоким ценам на такие рейсы. К примеру, стоимость поездки Украина-Донецк-Украина через Россию составляет от 2 600 грн.

Напомним, Украина полностью подготовила к открытию пункты «Счастье» и «Золотое».

Фото: Госпогранслужба Украины

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