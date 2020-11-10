В ТКГ "приняли за основу" предложенный Украиной план действий по Донбассу

Во вторник, 10 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) за основу был принят «План действий», направленный на выполнение Минских соглашений. Об этом говорится на странице ТКГ в Facebook.



Документ представили на заседании политической подгруппы ТКГ.



В плане предусматривалась такая последовательность:

1. Вывод незаконных вооруженных формирований (НВФ)

2. Контроль над границей и восстановление охраны общественного порядка

3. Местные выборы

4. Принятие закона об особом экономическом режиме



При этом в ТКГ отметили, что российская сторона, по неизвестным на то причинам, ожидала, что «План» будет утвержден украинским парламентом. Но представители Киева напомнили российским представителям, что делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы.



Напомним, впервые план озвучил глава ТКГ Леонид Кравчук. Политолог Игар Тышкевич назвал идеи Кравчука по Донбассу худшим вариантом.



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