Критикующий карантинные меры мэр Черкасс Бондаренко заразился коронавирусом

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, который весной этого года проигнорировал решение Киева о жестком карантине в связи с пандемией коронавируса, заболел. О том, что он получил положительный результат теста на COVID-19, Бондаренко сообщил в видеообращении.

«Коронавирус не обошел стороной и меня — тест, который я сдал в третьей черкасской городской больнице, оказался «плюсовым», — сказал Бондаренко.

По словам мэра, его самочувствие нормальное. Он находится на самоизоляции и работает с документами.

Бондаренко призвал горожан беречь себя, соблюдать правила изоляции и носить маски.

Мэр раскритиковал карантин выходного дня, считая, что такая мера ничего не даст. Он написал большой пост и пообещал, что будет анализировать все инициативы правительства с холодной головой.

«Мы не остановим экономику города, ведь только так мы сможем выжить, учитывая тот факт, что центральная власть оставила нас наедине с пандемией», — уточнил Бондаренко.

Напомним, весной в Черкассах вопреки требованию Киева отказались от полного локдауна. После этого полиция открыла производство по факту смягчения карантинных мер в городе, а самого Бондаренко вызывали на допросы в Следственное управление Нацполиции.



Фото facebook.com/merbondarenko

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