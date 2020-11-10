Работники ресторанов и кафе объявили масштабную акцию протеста против «карантина выходного дня»

В среду, 11 ноября, в 23 городах Украины работники заведений общественного питания выйдут на акцию против введения «карантина выходного дня». Об этом Украинская ресторанная ассоциация сообщает в своем Facebook.

«Сегодня очевидно, что власть не справляется с преодолением вируса. Но вместо взвешенных направленных эффективных действий мы видим хаотичные непрофессиональные решения, в результате которых отдельные отрасли становятся жертвами политики», — говорится в сообщении.

Работники ресторанов считают, что в стране применяются полумеры для выборочных отраслей.

«Нас — миллион. Это почти вдвое больше населения Черногории и немного меньше Эстонии», — отмечают авторы сообщения.

Они считают, что рестораны не являются местом наибольшей опасности, так как, по европейским данным, только 1,5−5% случаев заболеваний коронавиурсом связаны с посещением этих заведений.

«Мы точно знаем, что в условиях „карантина выходного дня“ нет никаких шансов для ни для страны преодолеть вирус, ни для отрасли продолжать работать. Это путь в никуда», — говорится в заявлении.

Напоминаем, против «карантина выходного дня» выступил также глава Минкульта.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов объяснил, надолго ли вводится «карантин выходного дня».

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter