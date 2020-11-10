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Украина

Кернес впервые появился на фото из «Шарите»

20:27 10 ноября 2020
Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого харьковчане вновь избрали городским головой, передал привет из немецкой клиники «Шарите».

Фото из больничной палаты опубликовано в Telegram-канале бизнесмена Павла Фукса, друга Геннадия Кернеса.

«Передаю привет всем харьковчанам. И отдельный привет всем, кто меня потерял», — так подписан снимок.

Напомним, 15 сентября у Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19, а 17 сентября политика вывезли на лечение в Германию в клинику «Шарите».

Кернес победил на местных выборах в Харькове в первом туре, набрав более 60% голосов.

После этого к харьковским правоохранителям обратился руководитель общественной организации, заявивший о пропаже Геннадия Кернеса. Полиция объявила мэра в розыск, но вскоре дело было закрыто — Кернеса с розыска сняли.

В горсовете надеются, что Кернес вернется в Украину до 20 декабря — до даты проведения первой сессии горсовета после местных выборов.

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