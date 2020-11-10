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Украина

От коронавируса умерла теща Порошенко

22:30 10 ноября 2020
Марина и Петр Порошенко

Во вторник, 10 ноября, умерла теща Петра Порошенко Людмила Переведенцева. Об этом пятый президент сообщил в своем Telegram-канале.

Известно, что 84-летняя женщина была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.

«Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми.

В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память …

Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", — написал Петр Порошенко.

Напомним, сам Порошенко также серьезно переболел после инфицирования коронавирусом. Кроме него, заболела одна из его дочерей.

Фото facebook.com/petroporoshenko

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