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Украина

Когда введут карантин выходного дня в Украине

9:22 11 ноября 2020
Карантин

В среду, 11 ноября, на заседании Кабинета министров рассмотрят вопрос об установлении в Украине усиленного карантина выходного дня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов», — сообщил глава Кабмина на своей страничке в социальных сетях.

С учетом того, что в Украине количество заболевших ежедневно увеличивается более, чем на 10 тысяч человек, дополнительные ограничительные меры могут с большой вероятностью утвердить и «карантин выходного дня» будет ожидать украинцев уже в ближайший уик-энд.

Напомним, что 11 ноября в 23 городах Украины запланированы протестные акции — их объявили работники ресторанного бизнеса и кафе, протестующие против планов правительства ограничить работу.

Не поддержали эту идею Минздрава в Министерстве культуры и Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Так, министр Александр Ткаченко заявил, что из-за введения дополнительных ограничительных мер без работы рискуют сотни тысяч граждан, а экономика лишится от 2% до 4% ВВП.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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