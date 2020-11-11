«Нафтогаз» отреагировал на расширение санкций США против «Северного потока 2»

На дополнительные санкции США в отношении кремлевского проекта «Северный поток-2» позитивно отреагировали в компании НАК «Нафтогаз Украины».

Новость о том, что в США законодатели обеих палат Конгресса договорились о включении дополнительных санкций против газопровода в проект оборонного бюджета США-2021, опубликовало издание Bloomberg.

В «Нафтогазе» отметили, что новый пакет расширяет перечень работ и услуг, подпадающих под санкции США.

Ограничительные меры нацелены на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта.

Напомним, в прошлом декабре Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для «Северного потока-2» на большой глубине. В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Кроме того, Дания выступила против сооружения газопровода в своих территориальных водах. В ответ Россия заявила, что построит газопровод в обход Дании, но это требует проведения длительной экологической экспертизы.

Как сообщали «ФАКТЫ», бывшая замминистра иностранных дел, а сейчас советник главы «Нафтогаза» Лана Зеркаль считает, что в настоящее время «Северный поток-2» утратил свою актуальность.



Фото facebook.com/NaftogazGroup/

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