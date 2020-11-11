Сын Кернеса опубликовал нашумевшее селфи с отцом

Селфи с мэром Харькова Геннадием Кернесом из больничной палаты, которое накануне опубликовал друг харьковского городского головы Павел Фукс, появилось и на страничке Родиона Гайсинского, который снял это фото.

Правда, Гайсинский выложил фотографию в соцсети много позже, чем это сделал бизнесмен. И на нем нет «привета», который мэр Харькова «передавал» всем, а особенно тем, кто его «потерял».

Напомним, что недавно полиция Харькова объявляла Геннадия Кернеса в розыск — с соответствующим заявлением к правоохранителям обращался руководитель одной из общественных организаций. Правда, через короткий временной промежуток Кернес с розыска был снят.

В городском совете Харькова надеются, что Геннадий Кернес вернется в Украину до 20 декабря — к первой после местный выборов сессии горсовета. Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов утверждал, что мэру Харькова лишь недавно врачи разрешили говорить, и что его отпустят, когда медиков устроит работа его легких.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

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