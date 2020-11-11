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«Он спасал людей от КОВИДа, и смертельный вирус не простил ему…»: умер легендарный врач

11:06 11 ноября 2020
Борис Павленко

В Днепре умер известный врач — заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко.

«Он спасал людей от ковида, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце врача. От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко», — пишет главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Прощание с Борисом Павленко состоится 12 ноября в 10:00 перед центральным входом в терапевтический корпус больницы.

Об умершем медике с теплом вспоминают коллеги, которые не могут поверить в его смерть.

Напомним, что недавно умер выдающийся врач — реаниматолог Феликс Семенович Глумчер. Он скончался «на фоне коронавирусной болезни» на 72-м году жизни.

Фото Бориса Павленко со странички главврача больницы имени Мечникова Сергея Рыженко в соцсетях

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