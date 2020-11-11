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Украина

КМИС показал, как упал рейтинг Зеленского

12:08 11 ноября 2020
Зеленский

В Киевском международном институте социологии обнародовали данные опроса, в котором показали, как меняются президентские рейтинги известных украинских политиков, в том числе и действующего главы государства Владимира Зеленского.

Социологи сравнивали данные двух опросов: проведенного в апреле и в октябре текущего года.

Так, если весной за Владимира Зеленского были готовы проголосовать 40,9 процента респондентов, то к осени президент потерял более семи процентов голосов — о его поддержке заявили 33,3 процента участников опроса, которые определились со своим выбором.

Исследования проводились с 17 по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

Ранее в Центре Разумкова опубликовали результаты свежего социологического исследования, в котором оценивался уровень доверия граждан политикам и общественным деятелям — Владимиру Зеленскому доверяют 33% респондентов, не доверяют — 62%

Фото с сайта Офиса президента в соцсетях.

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