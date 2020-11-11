Туманы и изморозь: синоптик рассказала о погоде на 12 ноября
В ближайшие сутки над Украиной будет господствовать антициклон. В четверг, 12 ноября, осадки не ожидаются. Местами возможны туманы, сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в отдельных районах из-за похолодания можно будет наблюдать одно из красивейших метеорологических явлений — изморозь.
Температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью 12 ноября — от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем до + 3 — + 8 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.
В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 -+ 3 градуса, завтра днем +3 -+ 6 градусов.
К концу недели в Украину придет существенное похолодание.
Напомним, ранее Диденко уже предупреждала о ночных морозах.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».49
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