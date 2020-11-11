Туманы и изморозь: синоптик рассказала о погоде на 12 ноября

В ближайшие сутки над Украиной будет господствовать антициклон. В четверг, 12 ноября, осадки не ожидаются. Местами возможны туманы, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в отдельных районах из-за похолодания можно будет наблюдать одно из красивейших метеорологических явлений — изморозь.

Температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью 12 ноября — от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем ​​до + 3 — + 8 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 -+ 3 градуса, завтра днем ​​+3 -+ 6 градусов.

К концу недели в Украину придет существенное похолодание.

Напомним, ранее Диденко уже предупреждала о ночных морозах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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