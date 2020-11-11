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Украина

Степанов сделал оговорки к запрету плановых госпитализаций

12:38 11 ноября 2020
Капельница

В Украине приостанавливаются не все плановые госпитализации и медицинские операции. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, который состоялся 11 ноября.

«Мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции. Какие плановые госпитализации мы проводим и никто останавливать на будущее не будет? Это оказание медицинской помощи вследствие осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях», — уточнил Степанов.

По его словам, переноса госпитализации не будет, если он представляет значительный риск для жизни и здоровья людей. Кроме того, оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня продолжится при соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напоминаем, Минздрав дал также пояснения о «карантине выходного дня».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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