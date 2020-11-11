Украина сочла завершенной войну в Карабахе

В МИД Украины приветствуют прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.

Соответствующее заявление, опубликованное «в связи с окончанием войны в Нагорном Карабахе», выложили на сайте внешнеполитического ведомства.

«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», — говорится в документе.

Также подчеркивается, что Украина «неизменно и безоговорочно» поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. «Этот принцип является основополагающим для Украины, до сих пор страдающей от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России», — добавили в МИД Украины.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана.

Фото с Pixabay.

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