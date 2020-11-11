Дочь Ющенко назвала 1000 долларов необходимой месячной суммой для счастья

Виталина Ющенко, дочь бывшего президента Украины, заявила, что для нормальной жизни ее семье достаточно 1 000 долларов ежемесячно. Об этом она сказала в интервью ТаблоID-блиц.

Бизнес-леди Виталина Ющенко — мать троих детей. При этом ее семье для счастья требуется не так уж много денег.

«Если без лишних затрат, то $ 1000 на семью: это бензин, еда, школа, кружки», — сказала она.

40-летняя Виталина Ющенко уже несколько лет активно занимается спортом и часто публикует эффектные фото в сети. А недавно она выпустила собственную коллекцию ретро-купальников.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Доменика, дочь Виталины Ющенко, стала певицей и актрисой — при этом она гордится, что в детстве была знакома с Кузьмой Скрябиным.

Фото: Instagram Виталины Ющенко

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