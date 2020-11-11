Богдан с ходу в хамской манере, мягко говоря, послал меня на три буквы, — Бахматюк

Владелец агрохолдингов «Укрлендфарминг» и «Авангард» Олег Бахматюк, в отношении которого в Украине открыто уголовное производство по поводу причастности к хищению стабилизационного кредита для рефинансирования VAB Банка, обвинил экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в желании «отжать» его аграрный бизнес.

О своем общении с Богданом Бахматюк рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона.

По его словам, Богдан сделал все возможное, чтобы в Офисе генпрокурора, когда им руководил Руслан Рябошапка, по его звонку приняли незаконное решение в отношении бизнесмена.

Бахматюк рассказал, что после прихода команды Зеленского к власти, он решил предложить проект, по которому «Украина могла бы получить $ 10 млрд». Речь шла о сотрудничестве с Китаем и странами Ближнего Востока по схеме — поставки сырья против кредитных ресурсов.

«Ты заходишь на стратегические территории и получаешь взамен дешевые финансовые ресурсы на долгий период, а эта страна получает стабильные поставки сырья. Каждый получает то, что хочет», — уточнил Бахматюк, добавив, что во времена президентства Порошенко он старался этот проект поднять, но ничего существенного не получил.

«Я бы волонтером поработал на государство, государство бы получило свои деньги, а я бы получил дополнительные возможности, отношения», — так бизнесмен объяснил свой интерес в этом деле.

По его словам, во время первой встречи с Зеленским, на которой также присутствовали Шефир, Аваков и Богдан, Бахматюку показалось, что ему удалось убедить президента, что предлагаемый им проект может быть альтернативой кредитам МВФ.

Но ему не понравилось поведение Богдана, который в совершенно хамской манере начал перебивать, до конца не понимая суть вопроса. Бахматюк сказал вслух о том, что глава ОП не умеет себя вести.

Тогда встреча по сути закончилась ничем.

Через три недели на совещании у Богдана Бахматюк должен был представить свой план. Богдан опоздал, но сразу же с двери он снова в хамской манере стал общаться с бизнесменом.

«Мягко говоря, послал меня на три буквы. Сказал: „Пошел ты в жопу“, — извините. — „И все твои компании, и люди на хрен не нужны“. Я ему тоже сказал: „Уважаемый, не вам это решать“. Но я тогда сразу понял, что этот человек настроен на то, чтобы уничтожить мою компанию, не вникая в процесс», — уточнил Бахматюк.

Такое мнение бизнесмен составил на основании известных ему фактов и предположений. По словам Бахматюка, у Богдана были определенные отношения с некоторыми игроками аграрного рынка и ему посоветовали так сделать. В результате сам глава ОП и его знакомые могли бы заработать несколько сотен тысяч долларов.

«Крупный холдинг падает, активы стоят $ 2 млрд. При падении кто у нас выиграет? Шакалье. И на этом шакалье можно соточки две-три заработать. Что, в принципе, я думаю, было мотивацией и предыдущего падения банков», — объяснил бизнесмен.

«Ничего, слава богу, у них не получилось. Хотя, конечно, качнули они меня будь здоров. И я потерял 30% компании. Доказать это почти невозможно. Но я уверен, что это одна из мотиваций», — добавил Бахматюк.

Напомним, сейчас бизнесмен проживает в Австрии. В ноябре 2019 детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита VAB Банку и объявили Олега Бахматюка в розыск.

Фото latifundist.com/

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