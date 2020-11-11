Определен срок внедрения 5G в Украине

Мобильный интернет пятого поколения (5G) должны запустить в Украине к концу 2021 года.

Как сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения в Украине.

«5G в Украине быть! — пишет Гончаренко. — Технология должна появиться в доступе, согласно плану, к концу следующего года».

В своем Telegram-канале он опубликовал документы, в которых помесячно расписаны этапы внедрения 5G в Украине.

Кстати, в мае 2019 года тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым был определен график запуска в стране связи пятого поколения.

Напомним, что месяц назад американская компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 12. Он стал первым смартфоном у Apple, поддерживающим формат 5G.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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