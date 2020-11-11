«Дарница» вручила стипендии профессорам и преподавателям Украинского католического университета

Фармацевтическая компания «Дарница» вручила стипендии двум профессорам и шестерым преподавателям Украинского католического университета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В «Дарнице» напомнили, что компания поддерживает университет с 2015 года. За это время были профинансированы стипендии для студентов и преподавателей на сумму 6,5 млн грн.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив подчеркнул, что у компании и Украинского католического университета много общего: европейские гуманистические ценности, нацеленность на будущее — развитие талантливой молодежи, привлечение лучших специалистов и создание условий для воспитания нового поколения профессионалов, использование инновационных подходов для динамичного развития.

«Дарница» сохраняет стратегический курс на поддержку Украинского католического университета, поскольку у нас, с одной стороны, есть много общих ценностей. С другой стороны, поддержка студентов и преподавательского состава расширяет их возможности, позволяя сконцентрироваться на науке, развиваться в профессии, применять на практике личные научные интересы. В целом инвестиции в образование — лучшее из возможных вложений и подтверждение того, что бизнес, который их системно совершает, строит Европу в Украине. Инновационное развитие — самый быстрый путь построения развитого общества и конкурентной экономики. Для этого мы создаем возможности для обучения и преподавания в Украине: чтобы одаренные студенты и преподаватели могли раскрывать свои таланты вне зависимости от возможностей их семей, познавать мир и привносить в Украину лучшие идеи и практики", — добавил Шимкив.

Напомним, «Дарница» также поддерживает Киево-Могилянскую академию, The Aspen Institute Kyiv и фонд Tabletochki, международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика, участвует в проекте #ЩедрийВівторок в рамках глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

Фармацевтическая компания «Дарница» — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, который ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году «Дарница» объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию — построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов. Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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