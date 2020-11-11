Карантин выходного дня Шмыгаль счел сбалансированным решением

Правительство Украины считает карантин выходного дня альтернативой локдауну. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Кабмина отметил рост количества заболевших коронавирусом и увеличение нагрузки на больницы и украинских врачей.

«Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия — все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому Правительство и Минздрав вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление № 641, которые предусматривают введение в Украине «карантина выходного дня», — написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что против карантина выходного дня выступил глава Минкульта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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