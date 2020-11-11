Степанов порекомендовал полный локдаун для Украины

На заседании Кабинета министров, где рассматривается вопрос об усилении карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции — так называемом «карантине выходного дня», — глава Минздрава Максим Степанов выступил за более жесткие ограничения.

«С точки зрения эпидемиологии, лучшим для нас будет введение полного локдауна на три недели», — цитирует выступление Степанова на заседании правительства народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Напомним, что ранее Степанов связывал длительность применения «карантина выходного дня» со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса. При этом он отмечал, что Украина не может себе позволить «по чисто экономическим причинам» сделать такой локдаун, как ряд европейских стран, — на несколько недель.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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