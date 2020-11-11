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Украина

Кабмин ввел в Украине "карантин выходного дня"

15:41 11 ноября 2020
Кабмин

На заседании правительства, где рассматривался вопрос об ужесточении мер для предотвращения распространения коронавируса, таки утвердили «карантин выходного дня».

Как сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ограничительные меры по выходным будут действовать с 14 по 30 ноября 2020 года.

В частности, речь идет о запрете работы заведений общественного питания, культурных и спортивных заведений, а также гостиниц. Работать разрешат отдельным супермаркетам, аптекам, автозаправочным станциям и финансовым учреждениям.

Что же касается будних дней, то во всех регионах будут действовать ограничения, характерные для «оранжевой» зоны. Заведениям питания запретят работать с 22:00 — продукцию можно будет брать лишь «на вынос».

Запрещены работы дискотек и развлекательных заведений, перевозка пассажиров в большем количестве, чем мест для сидения, мероприятия с участием более 20 человек.

В кинотеатры будут пускать, но с условием заполняемости половины мест в зрительном зале, а в фитнес-залы — из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Как утверждает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, во время голосования за этот вопрос воздержался министр культуры Александр Ткаченко, ранее выступивший с критикой такого ужесточения мер.

Также нардеп рассказал, какие меры намерен предпринимать Кабмин для поддержки предпринимателей.

На заседании правительства спросил, какие конкретные меры планируются для поддержки бизнеса в связи с введением карантина выходного дня: «Премьер-министр отметил следующее: компенсация части зарплат работников в связи с простоем; программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством); признание «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством; - продолжение программы кредитов «5−7-9».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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