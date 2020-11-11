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Украина

Россиянам рассказали об "опасных иллюзиях" по поводу боеспособности ВСУ

17:46 11 ноября 2020
Bayraktar TB2

Россиян призвали извлечь урок из поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По мнению военного эксперта, заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оно должно научить Москву трезво оценивать противника. В т.ч. это касается и Вооруженных Сил Украины, которые после Иловайска и Дебальцево прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают террористов не только на неподконтрольной территории Донбасса.

Тем не менее, констатирует Макиенко, средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии.

Тем временем украинские военные, уже имеют системы вооружений, которых нет у россиян. Прежде всего речь идет о противотанковых ракетных комплексах третьего поколения и дронах-«камикадзе», не говоря уже о заказанных в Турции ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2.

«Армянская катастрофа 2020 г. должна послужить чужим уроком, чтобы не дожидаться, пока такой урок получим мы сами», — резюмирует военный эксперт в комментарии Ведомостям.

Напомним, авиационный комплекс Bayraktar TB2, изготовленный в Турции, прошел заключительные испытания в Украине осенью 2019 года.

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