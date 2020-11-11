"Карантин выходного дня" во Львове под вопросом — Садовый считает его "глупостью"

Мэр Львова Андрей Садовый присоединился к митинговавшим в городе предпринимателей, выступающих против введения поддержанного правительством Украины «карантина выходного дня».

Градоначальник заявил, что считает такой вариант карнитина «глупостью» и заверил, что Львов не будет принимать ни одного неразумного решения.

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это вздор, это глупость… Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город», — сказал мэр, призвав при этом горожан выполнять свои обязательства, а именно отказаться от банкетов, юбилеев или свадеб.

Напомним, семья Садового также пострадала от коронавируса, а он сам уходил на самоизоляцию.

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