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"Карантин выходного дня" во Львове под вопросом — Садовый считает его "глупостью"

18:50 11 ноября 2020
«Карантин выходного дня» во Львове под вопросом&nbsp;— Садовый считает его «глупостью»

Мэр Львова Андрей Садовый присоединился к митинговавшим в городе предпринимателей, выступающих против введения поддержанного правительством Украины «карантина выходного дня».

Градоначальник заявил, что считает такой вариант карнитина «глупостью» и заверил, что Львов не будет принимать ни одного неразумного решения.

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это вздор, это глупость… Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город», — сказал мэр, призвав при этом горожан выполнять свои обязательства, а именно отказаться от банкетов, юбилеев или свадеб.

Напомним, семья Садового также пострадала от коронавируса, а он сам уходил на самоизоляцию.

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