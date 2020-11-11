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Украина

Спикер Рады Разумков заразился коронавирусом

18:56 11 ноября 2020
Дмитрий Разумков

У спикера ВР Дмитрия Разумкова подтвердился диагноз COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Сам Разумков заявил в Facebook, что продолжит работать в самоизоляции.

Как известно, ранее стало известно об инфицировании президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака (оба находятся на самоизоляции), а вот премьер-министр Дмитрий Шмыгаль получил отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Напомним, на заседании Кабинета Министров 11 ноября министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал ввести полный локдаун в связи со стремительным ростом количества инфицированных, однако правительство решило ограничиться т.н. «карантином выходного дня».

Фото rada.gov.ua/

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