28.14 / 28.38 33.03 / 33.45
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Легкая ломота в теле": вице-премьер Резников заболел коронавирусом

20:05 11 ноября 2020
«Легкая ломота в теле»: вице-премьер Резников заболел коронавирусом

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников 11 ноября получил положительный результат ПЦР-теста. Сообщая об этом в своем Facebook, он оптимистично добавил, что ощущает легкую ломоту в теле, как после занятий спортом, а с обонянием все нормально.

«Чувствую нормально. Запахи, вкусы — все ОК, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют», — сообщил член правительства Дмитрия Шмыгаля.

Напомним, 11 ноября также стало известно об инфицировании спикера Дмитрия Разумкова, а перед этим заболели президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Фото glavcom.ua/

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Сергей Светлаков

Известный российский шоумен в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Андрей Богдан

Богдан взбудоражил сеть своим комментарием к посту заболевшего коронавирусом Разумкова

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер