Еще одна кинорежиссер отказалась от почестей Зеленского

Президент Зеленский присвоил кинорежиссеру Ирине Цилык звание «заслуженный деятель искусств Украины». Однако она отказалась принять это звание, о чем сообщила в своем Facebook.

«Я случайно из СМИ узнала о звании, которое было вручено мне президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания», — написала Ирина Цилык.

Режиссер, которая известна фильмами «Земля голубая, будто апельсин» и «Невидимый Батальон» отметила, что с ней никто из официальных лиц так и не связался, а сама режиссер решила отказаться от звания.

«Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многие мои коллеги из киносообщества были обижены несправедливыми действиями нынешней власти», — подчеркнула Цилык.

Напоминаем, режиссер фильма «Атлантида» отказался от ордена, которым его наградил Зеленский.

Фото: Facebook Ирины Цилык

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