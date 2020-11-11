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Украина

Богдан взбудоражил сеть своим комментарием к посту заболевшего коронавирусом Разумкова

20:43 11 ноября 2020
Андрей Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан снова оказался в центре внимания, по-хамски прокомментировав сообщение об инфицировании коронавирусом спикера ВР Дмитрия Разумкова.

«У вас там что? Коронавирусное гнездо?», — задал он вопрос.

В ответ пользователи сети напомнили, что и сам Богдан не так давно «выпал» из этого же гнезда.

«Наверняка в вашем гнезде не понять человеческих болезней и человечности», «Шо, не берут обратно? Обидно, понимаю», «Никто не застрахован, даже такие герои, как ты», — написали экс-чиновнику в сети.

На данный момент на пост Богдана получено 67 ответов, также он набрал 707 лайков.

Напомним, на днях экс-главу Офиса президента Украины подловили на встрече с Ксенией Собчак в стамбульском ресторане.

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