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Украина

Диагнозы скрывают, хоронят тайно: в Крыму критическая ситуация с распространением коронавируса

21:11 11 ноября 2020
Диагнозы скрывают, хоронят тайно: в Крыму критическая ситуация с распространением коронавируса

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в оккупированном Крыму очень сложная, однако данные о реальной ситуации держат в секрете от местных жителей. Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Он отметил, что российские правозащитники полагают — власти сознательно допускают распространение болезни, а умерших хоронят тайно, не допуская даже родственников.

«Мы можем оценивать порядки, но не давать конкретные цифры, думаю, что и Россия их на самом деле не знает, потому что они стимулируют людей к тому, чтобы не соблюдать карантинные ограничения, чтобы заболевание распространялось как можно быстрее», — сказал Яременко.

Напомним, один из ярых пропагандистов «русского мира» Сергей Марков рассказал, как заразился коронавирусом на аннексированном полуострове, при этом с высокой температурой отправился в Москву в самолете.

Фото Медиазона

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