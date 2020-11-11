"Продвинулись по всем четырем направлениям": что решили на заседании ТКГ по Донбассу

В среду, 11 ноября, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ), принявшей ранее за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу.

В ходе заседания руководители трех делегаций успели обсудить работу сразу по четырем направлениям: политическом, экономическом, в сфере безопасности и гуманитарном, говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на официальной странице в Facebook.

В частности, по политическому направлению основой обсуждения стал «План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей», который предложил Леонид Кравчук. Украина поддержала предложение ОБСЕ провести внеочередное заседание политической группы, где можно будет согласовать совместный документ, сформированный всеми участниками процесса.

По гуманитарному направлению обсуждалась работа контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Украина их уже открыла, ОБСЕ призвала боевиков, чтобы и они сделали это в ближайшее время.

При обсуждении направления безопасности речь шла о том, что режим прекращения огня сторонами преимущественно соблюдается. Он длится уже 108 дней, а за это время снизилось количество обстрелов. При этом Леонид Кравчук настоял на начале гуманитарного разминирования территорий на Донбассе. Он призвал сделать это еще до ухудшения погодных условий зимой. Также Кравчук настоял до Рождества и Нового года обменяться пленными. Это, по его словам, стало бы символом, что стороны готовы договариваться дальше.

Относительно экономического направления стоит отметить, что ОБСЕ поддержало инициативу Украины о «зеленых коридорах» на КПВВ. Они предполагают, что малоподвижные граждане смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

Результаты заседания

Подводя итоги состоявшегося заседания, украинские переговорщики считают, что наибольших успехов стороны достигли в гуманитарном направлении, по которому появилась надежда на то, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях.

Со своей стороны украинская делегация заверила, что будет соблюдать все соглашения, достигнутые в минских переговорах, а также на встречах нормандского формата.

«Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы», — говорится в заявлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что спикер украинской делегацией Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович дал негативную оценку действиям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые компрометируют Владимира Путина.

Фото: pravda.com.ua

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