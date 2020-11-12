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Украина

И никакого плюрализма: адмирал Воронченко рассказал, какие действия нужно предпринять для деоккупации Крыма

5:28 12 ноября 2020
Воронченко Игорь

Спокойно воспринявший свой переход на новую должность в министерстве обороны бывший командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко считает, что для того, чтобы успешно провести процесс деоккупации Крыма, необходимы слаженность и решительность в действиях всех партнеров Украины, а также самой Украины.

Об этом он заявил на Львовском форуме по безопасности, передает «Цензор.нет».

Адмирал с сожалением отметил, что у нашей страны до сих пор нет стратегии по деоккупации Крыма.

«За 6 с половиной лет так и не сделали ее. Но я уверен, что будет проведен анализ для обнаружения слабых сторон Российской Федерации. Без Крыма „властелина в Кремле“ уже не будет. Без Крыма не будет опасности для (действий России) в Сирии, Северной Африке и на Ближнем Востоке», — сказал он.

Также Воронченко подчеркнул важность скоординированных действий всех партнеров Украины.

«Необходимо исключить плюрализм мнений партнеров: „то снимаем санкции, то не снимаем, то строим второй „Северный поток“, то не строим“. Россию должны признать агрессором», — сказал он, подчеркнув, что Крым нужен РФ для расширения влияния в Черном море и Средиземноморском регионе.

Также адмирал привел слова из последнего интервью командующего ВМФ России о переоснащении и перевооружении российских морских сил для усиления влияния на Черном и Средиземном морях.

«У них амбитные планы. Слава Богу, что в эти планы вмешалась пандемия и ресурсное обеспечение у них было на 49%. Но наступит время, когда будут построены 4 корвета, 4 МРК и 6 патрульных катеров. Патрульные катера — это обеспечение своей экономической зоны в регионе. Корветы — обеспечение „сирийского экспресса“. Ракетные корабли — нанесение удара в любой точке нашего региона. Это подтверждает, что Россия пытается продолжить ползущую оккупацию», — уверен украинский военный.

Также Воронченко напомнил о трех важных практиках российской колонизации Крыма: притеснении крымских татар, переселении с РФ на полуостров русских и милитаризация молодежи.

Как известно, Львовский форум по безопасности 2020 проходит 9−14 ноября в онлайн-формате. В среду, 11 ноября, состоялось обсуждение на тему «Безопасный и процветающий регион Черного моря: создание эффективной и всеохватывающей системы коллективной безопасности».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Игорь Воронченко заявил о том, что Россия стремится консолидировать силы в треугольнике «Каспий — Азов — Черное море». Это делается с целью «накрыть зонтиком» Кавказ, заставить Украину отказаться от моря, обеспечить стратегическое господство над Украиной и ее союзниками в Черном море, блокировать китайские проекты на Западе, а также обеспечить продвижение своих сил через Средиземное море в западную Азию.

Фото: aif.ru

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