Пенсии будут назначать по-новому: в Кабмине представили механизм

В Кабинете министров официально подтвердили информацию о том, что процедура оформления пенсий будет значительно упрощена для получателей выплат.

Соответствующее решение было 11 ноября принято на заседании Кабинета министров, говорится в сообщении на сайте правительства.

Так, если раньше после обращения в Пенсионный фонд (ПФУ) нужно было идти в банк и открывать специальный счет, то теперь для этого нужно всего лишь написать дополнительное заявление в ПФУ.

«Правительство поддержало решение о введении политики „единого обращения“ в вопросе назначения пенсий. Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По новым правилам органы ПФУ могут самостоятельно передавать данные в банки с просьбой открыть специальные пенсионные счета. Это, как заявил премьер, позволит упростить процедуру оформления выплаты.

По словам Шмыгаля, в связи с распространением Covid-19, произошла необходимость уменьшить количество посещений учреждений гражданами при назначении пенсий, денежной помощи.

Как известно, в Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн. В то же время глава Минсоцполитики Марина Лазебная заверила, что в результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3 400 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре увеличится надбавка пенсионерам за стаж, который для мужчин составляет более 35 лет, а для женщин — более 30 лет. Так, ежемесячная доплата составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. То есть, она вырастет на 57 гривен.

Фото: КП в Украине

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