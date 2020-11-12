Украинский дипломат высмеял МИД России

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко отреагировал едким комментарием на заявление МИД России о том, что РФ «строго соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме обязательства по уважению суверенитета» нашей страны.

«Это заявление могло бы вызвать усмешку, но у меня вопрос: вы издеваетесь или серьезно?» — написал Ельченко в своем микроблоге в Twitter в ответ на пост внешнеполитического ведомства страны, оккупировавшей Крым и часть Донбасса.

Напомним, что Владимир Ельченко стал главой украинского дипломатического представительства в Америке летом этого года. Согласно указу о его назначении, Ельченко также является Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

Фото из Википедии, автор — постоянное представительство Украины при ООН.

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