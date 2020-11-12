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Украина

Для пенсионеров внесли важную оговорку в «карантин выходного дня»

7:38 12 ноября 2020
Пенсионеры

Кабинет министров, введя своим решением «карантин выходного дня» в Украине до 30 ноября, сделал специальную оговорку, касающуюся пенсионеров.

Так, всем учреждениям, которые будут функционировать во время карантина (магазины, аптеки, медучреждения, органы местного самоуправления) определить время для первоочередного обслуживания людей преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Рекомендуется, чтобы эти слои населения приоритетно обслуживались с 10:00 до 12:00.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал «карантин выходного дня» сбалансированным решением, упомянув «десятки стран Европы с мощными медицинскими системами», которые вводят новые локдауны. По его словам, новые ограничения были утверждены, поскольку экономика Украины не выдержит полного локдауна.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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