Украинцам назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может поступить в Украину в конце первого квартала 2021 года.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» на «Украина 24» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что «по его ощущению», регистрация препарата должна произойти еще до нового года, а затем начинается процесс производства и поставки вакцин.

«Я думаю, реально мы получим вакцину, в лучшем случае, в конце первого квартала», — сказал он и добавил, что на сегодняшний момент ни один из препаратов, над которыми работают ученые, не прошел третьего (клинического) этапа испытаний и не получил регистрацию.

По словам министра, Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, в рамках которой должна получить 8 миллионов доз вакцины равными траншами сразу после ее регистрации.

Напомним, что разработчики из Pfizer и BioNTech заявили о тестировании препарата в шести странах почти на 45 тысячах пациентов и утверждают, что вакцина может предотвратить заражение COVID-19 более 90 процентов людей. Компании планируют подать заявку на экстренное разрешение на использование вакцины до конца месяца.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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