11057 заражений: в Украине новый антирекорд

В четверг, 12 ноября, в Украине установлен новый печальный рекорд — за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили более, чем у 11 тысяч украинцев.

Согласно данным, которые обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов, выявлено 11057 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, COVID-19 диагностировали у 428 детей и 564 медработников.

За последние сутки в больницы попали 1509 человек. Для 198 заболевших коронавирусная инфекция стала летальной. Выздоровели 6235 человек.

С учетом этих данных, общее количество украинцев, у которых с начала пандемии подтвердили коронавирусную инфекцию, превысило полмиллиона — 500 865 человек. Выздоровели 227 694 человека, умерли — 9145 пациентов.

Ранее Максим Степанов не исключал, что вакцина от коронавируса может появиться в Украине не раньше конца первого квартала 2021 года.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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