Стало известно место лечения Зеленского и Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в изолированных палатах в Феофании.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал советник главы ОП политтехнолог Михаил Подоляк.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — сообщил он и добавил, что глава государства общается по видеосвязи. Он находится в изолированной палате, где установлена спецсвязь.

«У Андрея Ермака тоже есть отдельная палата. Там не спецкабинет, но он находится тоже в изолированной палате», — отметил политтехнолог и добавил, что и у президента, и у главы его офиса — «стандартный график». «Единственное ограничение — это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне», — подчеркнул Подоляк.

По информации Михаила Подоляка, Зеленский не видится с Ермаком — они коммуницируют, но в телефонном режиме. Также президент не контактирует с супругой, которая ранее перенесла коронавирус.

Вскоре после того, как стал известно о болезни Зеленского и Ермака, COVID-19 подтвердили у спикера ВР Дмитрия Разумкова и вице-премьер-министрв Украины Алексея Резникова.

Фото с сайта президента Украины.

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