Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Пока Геннадия Кернеса лечат в немецкой клинике, его супруга Оксана Гайсинская делится в Instagram размышлениями, почему отдыхать лучше с умными. Глупая компания не способствует качественному восстановлению, уверена Гайсинская.

«С умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят… С дураком ты ни в чем не можешь согласиться… Отдохни с умным, милый», — пожелала супруга Кернеса.

Напомним, семья и близкие Кернеса после долгой паузы обнародовали снимки из берлинской клиники «Шарите». Фото свидетельствуют, что харьковский градоначальник все еще продолжает курс лечения.

8 ноября Кернеса заочно зарегистрировали избранным мэром Харькова. В Украину политик собирается вернуться до 20 декабря.

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