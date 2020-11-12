Мендель рассказала, есть ли у нее коронавирус

Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, находящегося в Феофании с коронавирусной инфекцией, ответила на слухи по поводу ее заболевания COVID-19.

«Привет! Угадайте, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный (ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, — Авт.) — сообщу. Тесты делаю регулярно», — пишет Мендель на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что Юлия Мендель после заболевания ее шефа коронавирусом попала в скандал, разместив с соцсетях такой комментарий о болезни Зеленского: «Увы … Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья». Однако вскоре отредактировала этот пост и он стал выглядеть следующим образом: «Увы, имеем новость о положительном тесте. Тем не менее президент чувствует себя хорошо».

Помимо Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака коронавирусную инфекцию также подтвердили у спикера Рады Дмитрия Разумкова и вице-премьера Алексея Резникова.

Фото Юлии Мендель из соцсетей

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