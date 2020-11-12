28.16 / 28.39 32.98 / 33.40
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мендель рассказала, есть ли у нее коронавирус

10:05 12 ноября 2020
Юлия Мендель

Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, находящегося в Феофании с коронавирусной инфекцией, ответила на слухи по поводу ее заболевания COVID-19.

«Привет! Угадайте, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный (ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, — Авт.) — сообщу. Тесты делаю регулярно», — пишет Мендель на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что Юлия Мендель после заболевания ее шефа коронавирусом попала в скандал, разместив с соцсетях такой комментарий о болезни Зеленского: «Увы … Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья». Однако вскоре отредактировала этот пост и он стал выглядеть следующим образом: «Увы, имеем новость о положительном тесте. Тем не менее президент чувствует себя хорошо».

Помимо Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака коронавирусную инфекцию также подтвердили у спикера Рады Дмитрия Разумкова и вице-премьера Алексея Резникова.

Фото Юлии Мендель из соцсетей

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Пулатов

Чому заговорив обвинувачений у справі MH17?

оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Андрей Богдан

Богдан взбудоражил сеть своим комментарием к посту заболевшего коронавирусом Разумкова

Пенсионеры

Для пенсионеров внесли важную оговорку в «карантин выходного дня»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер