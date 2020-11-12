Вакцину от коронавируса получит 20 процентов украинцев

В следующий четверг, 19 ноября, Украина получит информацию об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины против коронавируса — этот вопрос будет решаться на заседании правления инициативы COVAX.

Как пишет «Украинская правда», об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. «Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни при ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью», — сказал он и добавил, что наша страна входит в список стран, которые получат или специальную рыночную цену, или вакцину в рамках механизма бесплатно.

«Мы четко понимаем, что получим количество доз, которое будет равняться 20% от общей численности населения», — сказал Виктор Ляшко и уточнил, что речь идет о максимум 8,5 миллиона доз, которые будут поставляться в Украину траншами. Первый из них — 1 миллион 250 тысяч доз.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что вакцина против коронавируса может поступить в Украину в конце первого квартала 2021 года.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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