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Украина

Вслед за Львовом: в Ровно не будут уходить на карантин выходного дня

11:44 12 ноября 2020
карантин

Львов стал не единственным городом, отказавшимся вводить «карантин выходного дня». Вслед за львовским мэром решение Минздрава раскритиковал городской голова Ровно, о чем и заявил в видеообращении. В областном центре решили, что в ближайшие субботу-воскресенье (14−15 ноября) выполнять распоряжение Кабмина не будут. А окончательное решение примет городская комиссия, которая соберется на следующей неделе (ориентировочно 16 ноября).

«Что касается карантина выходного дня, то могу сообщить следующее. Ждем селекторного совещания в областной администрации. После этого соберем городскую комиссию в понедельник. Результаты заседания комиссии сразу сообщим», — заявил мэр Ровно Владимир Хомко.

Тем временем в Ровенском районе предприниматели перекрыли крупную трассу Киев — Чоп, протестуя против субботне-воскресного карантина. В блокировании дороги участвуют около 70 представителей малого бизнеса.

Напомним, карантин выходного дня предполагает, что в субботу-воскресенье из сферы обслуживания будут работать лишь аптеки, АЗС, продуктовые магазины, ветеринарные аптеки и доставка еды. Решение уже назвали «глупостью».

Фото khomko.rv.ua

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