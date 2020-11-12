Осужденного на 12 лет за госизмену экс-депутата отказались вернуть в тюрьму
Житомирский апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры и не стал возвращать в тюрьму освобожденного по состоянию здоровья государственного изменника Василия Ганыша. Об этом пресс-служба суда сообщила РБК-Украина.
Василий Ганыш ранее был депутатом Верховной рады Крыма и участвовал в аннексии полуострова, а также в принятии так называемой «Конституции Республики Крым» как части Российской Федерации.
«Была оглашена резолютивная часть. Суд постановил вернуть апелляционною жалобу прокурору», — заявили в суде и отметили, что полный текст решения обнародуют 16 ноября.
Сообщается, что возможной причиной отказа стало опоздание при подаче апелляции.
Напоминаем, 1 октября 2020 года Ганыша освободили из-за обнаружения у него тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.
Фото: Kafanews18
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