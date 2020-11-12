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Украина

Андрей Богдан отличился новой шуткой о тупых и конце света

12:50 12 ноября 2020
Андрей Богдан

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, недавно пошутивший под сообщением спикера Рады Дмитрия Разумкова о положительном ПЦР-тесте о «коронавирусном гнезде», теперь вспомнил о тупых и конце света.

Так, на своей страничке в социальных сетях Андрей Богдан выложил фрагмент из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно». Два персонажа-опоссума говорят, что не боятся конца света, поскольку они — тупые.

«Ни на что не намекаю, все совпадения случайны», — прокомментировал фрагмент мультфильма Андрей Богдан.

Ранее экс-глава Офиса президента признавался, что ему «страшно» за президента Украины Владимира Зеленского, к которому он «нормально относится». Андрей Богдан посетовал на то, что у нынешней власти нет стратегии развития государства и перспективных планов.

Фото Андрея Богдана из соцсетей.

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