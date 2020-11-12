Трое министров выступили против "карантина выходного дня"

На заседании правительства 11 ноября против введения карантина выходного дня выступили всего трое министров. Остальные поддержали решение. Об этом сообщила журналист Соня Кошкина в Telegram.

Согласно полученным данным, субботне-воскресный карантин не поддержали министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Голосов «против» было слишком мало, чтобы заблокировать решение.

Напомним, новые карантинные ограничения будут введены уже с 14−15 ноября. Против карантина выходного дня выступили во Львове и в Ровно. Взяло паузу для размышлений городское руководство Славянска.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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