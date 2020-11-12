Украинского олигарха Григоришина приговорили в РФ к четырем годам заключения

Мещанский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского миллионера Константина Григоришина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Приговор вынесен за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб ($ 180 млн). По данным российских следователей, эти деньги недоплатило в казну в 2008—2010 годах подконтрольное Григоришину ООО «ПИК «Создание». Эта компания занималась поставками трансформаторов из Запорожья и позже была признана банкротом.

В ходе расследования бизнесмена объявили в международный розыск, и процесс шел в заочном режиме. Григоришин давал комментарии из-за границы РФ, утверждая, что не контролировал ООО «ПИК «Создание».

Григоришина признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорили к четырем годам колонии общего режима. На его имущество наложен арест. Бизнесмен лишился нескольких квартир в Москве, коттеджа в поселке Горки-2 и коллекции предметов искусства с картинами известных художников.

Ранее сообщалось, что Григоришин получил «золотой паспорт» Кипра.

Фото: скриншот с YouTube

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