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Украина

У Зеленского объяснили его госпитализацию в "Феофанию"

14:42 12 ноября 2020
Зеленский

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, ранее рассказавший, в каких условиях в «Феофании» находятся президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак, объяснил, с чем был связан выбор этого лечебного учреждения.

В интервью «Стране» он заявил, что «Феофания» находится в ведении Госуправления делами. «Здесь есть специально оборудованная закрытая палата с коммуникационными возможностями. Так как изоляция длительная, а работать надо ежедневно и много через онлайн, нужна спецсвязь. В резиденции ее надо было бы оборудовать спешно, что не рационально и затратно. Плюс — обязательно надо ставить врачебный пост. По протоколу, это необходимо. Логично, что работать нужно из оборудованного места», — отметил Подоляк.

По его словам, Зеленского «не перевозили в больницу» — он переехал туда сам «исходя из потребностей управленческой и врачебной логистики».

«Все это касается и главы Офиса. У него же нет квартиры со спецоборудованием. Но очевидно, что выпасть на две недели из операционного управления, а изоляция делительная, — категорически недопустимо. Поэтому специальная палата с коммуникационным оборудованием и рабочий режим 24/7», — добавил советник Ермака.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, у которого тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщил, что продолжит работу в самоизоляции.

Фото с сайта президента Украины.

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У Зеленского объяснили его госпитализацию в "Феофанию"

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