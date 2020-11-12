ГРУ уличили в съемках фильма о непричастности России к гибели МН17

Фейки по поводу обстоятельств крушения «Боинга» MH17 распространялись под кураторством представителей ГРУ России. Они редактировали якобы независимые «расследования» и организовали выезд съемочной группы на Донбасс. К такому выводу пришла группа журналистов The Insider совместно с Bellingcat.

Расследователи покопались в истории создания и деятельности группы Bonanza media, пообещавшей обществу «настоящую правду о трагедии MH17». Выяснилось, что средств, собранных на Kickstarter, группе явно не хватило бы для регулярных поездок в Малайзию, Нидерланды, Украину, Россию для поиска «очевидцев» катастрофы, «экспертов», которые бы подтвердили конспирологическую версию.

Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили, что в процессе работы Bonanza media регулярно согласовывала свои действия с полковником ГРУ Сергеем Чебановым. Ему высылались на согласование черновики статей, рекламных материалов, тизер документального фильма.

Также выяснилось, что всплывшие и обнародованные группой Bonanza внутренние документы Объединенной следственной группы (JIT) тоже были получены через ГРУ. А помощник главы ГРУ договаривался с верхушкой «ЛНР», чтобы те разрешили Bonanza Media провести съемки на Донбассе.

«Команда Bonanza Media снимала кадры на Донбассе, включая интервью с предполагаемыми „свидетелями атаки истребителей на MH17“ (и это при том, что официально Минобороны (России) отказалось от своей прежней версии с „истребителем“)… Спустя всего 10 дней после того, как команда Bonanza Media вернулась из восточной Украины, снова начали поступать звонки от их контактов из ГРУ… На следующий день Twitter-аккаунт Bonanza Media с использованием хэштега #BonanzaLeaks опубликовал первый из внутренних документов JIT», — отмечают авторы расследования.

Напомним, международная следственная группа JIT еще в 2018 году озвучила, что «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Фото wikipedia.org

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