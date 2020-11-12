Степанов допустил продление карантина выходного дня
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что продление карантина выходного дня зависит от динамики заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Украина 24».
«Лучшее, что может быть для нас — локдаун на 3−4 недели, но экономика не выдержит», — утверждает Степанов.
Он отметил, что в выходные продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, автозаправки, обменные пункты. На выходных не будут работать ТРЦ, развлекательные зоны, кинотеатры, театры, кафе, бары, клубы и рестораны.
Церкви могут проводить богослужения, но на них должно присутствовать не более 20 человек, которые соблюдают дистанцию и пользуются средствами индивидуальной защиты.
«Карантин выходного дня пока планируем на три пары выходных, но будем наблюдать за динамикой», — подвел итог Степанов.
Ранее сообщалось, что при введении новых ограничений по борьбе с пандемией коронавируса сделали важную оговорку для пенсионеров.
Фото: Facebook Минздрава246
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