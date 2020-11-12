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Украина

Степанов допустил продление карантина выходного дня

15:30 12 ноября 2020
Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что продление карантина выходного дня зависит от динамики заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Украина 24».

«Лучшее, что может быть для нас — локдаун на 3−4 недели, но экономика не выдержит», — утверждает Степанов.

Он отметил, что в выходные продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, автозаправки, обменные пункты. На выходных не будут работать ТРЦ, развлекательные зоны, кинотеатры, театры, кафе, бары, клубы и рестораны.

Церкви могут проводить богослужения, но на них должно присутствовать не более 20 человек, которые соблюдают дистанцию и пользуются средствами индивидуальной защиты.

«Карантин выходного дня пока планируем на три пары выходных, но будем наблюдать за динамикой», — подвел итог Степанов.

Ранее сообщалось, что при введении новых ограничений по борьбе с пандемией коронавируса сделали важную оговорку для пенсионеров.

Фото: Facebook Минздрава

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